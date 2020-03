CAV deve repetir formação vitoriosa para encarar o Audax, na Arena Plínio Marin

Após conquistar sua primeira vitória na Série A2, o Votuporanguense agora tem um novo objetivo: sair da zona de rebaixamento. Partida ocorre às 15h, nesta quarta-feira (4).

Visando sair da zona de rebaixamento, o Votuporanguense recebe, nesta quarta-feira (4), o Osasco Audax, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a partir das 15h. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Após conquistar sua primeira vitória na Série A2, o Votuporanguense agora tem um novo objetivo: sair da zona de rebaixamento. Lanterna da competição, com seis pontos, o CAV está a dois pontos do Penapolense, primeiro clube fora da degola.

Ao Votunews, Ricardinho falou sobre a evolução do elenco, “a gente conseguiu um pouco mais de equilíbrio com o passar do tempo, a trabalha diariamente é para evoluir cada vez mais.”

O capitão da Pantera ainda falou sobre a assimilação da filosofia de trabalho do treinador Júnior Rocha, “a cada dia a gente vai aprendendo mais. O ideal seria mais tempo, mas a cada treino é um aprendizado e, a gente vê isso aplicado à cada jogo, e vamos crescendo em cada partida.”

Por falar no comandante do Votuporanguense, Júnior Rocha, sem desfalques nem por cartão ou contusão, o técnico deve manter a mesma formação que iniciou o jogo na vitória contra o Red Bull na última rodada.

“Não adianta ficar olhando para a tabela. O próximo passo será depois desses três pontos, que era o que queríamos conquistar. Agora focamos no Audax, e eu falo para os jogadores sempre, que nada supera o trabalho, a seriedade, o comprometimento. Antes de brigar por algo maior, temos que sair dessa situação triste, porque não merecíamos estar”, disse o treinador.

Provável Escalação

Assim, o CAV deve ir à campo com: Edson Kolln; Danilo Belão, Matheus Buiate, Lucão e Cesinha; Vitor Braga, Ricardinho e Everton; Mizael, Pedro Bortoluzo e João Marcos.

FONTE: Informações | futebolinterior.com.br / Rafael Bento/CAV