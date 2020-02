Andradina apresenta 13 jogadores para disputa da Segundona

O meia Lyncon e o centroavante Gabriel, que estavam no Atlético-ES, o meia atacante Robinho (ex-Aliança-CE) e o atacante Sassá (ex-XV de Jaú), retornam ao Foguete, que disputou a Segundona em 2019, sendo eliminado na segunda fase da competição. Em 18 partidas, foram oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Para brigar pelo acesso para a Série A3, o Andradina conta com a experiência de China, que comandou clubes como Itapirense, Olímpia, Tupã, Fernandópolis, José Bonifácio, entre outros do interior de São Paulo, na Segundona. Destaque para os acessos conquistados à Série A3 em 2012, com o Votuporanguense, e em 2019, com o Araçatuba.

A equipe deve se apresentar para os treinamentos no dia 2 de março, na cidade de Valparaíso, pouco mais de 70 km de Andradina. A equipe deverá utilizar um centro de treinamento na cidade.