Jovem foge nua para rua após ser ameaçada de morte por criminosa na região

Caso ocorreu no bairro Vila Anchieta, em São José do Rio Preto/SP; ninguém se feriu.

Uma autônoma, de 22 anos, moradora na Vila Anchieta, em São José do Rio Preto/SP, foi obrigada a fugir nua para a rua e se abrigar na casa de vizinhos, após ser ameaçada de morte por volta das 4h30 deste domingo (23), por uma mulher acusada de integrar facção criminosa na Bahia.

A vítima, que também é daquele estado, passou a conviver com foragido da justiça que seria companheiro da acusada e também integrante do Bando do Maluco (BDM), um dos cinco grupos criminosos baianos e considerado o mais violento.

Segundo o que ela contou à polícia, o seu amásio veio para Rio Preto em novembro do ano passado para trabalhar e desde então passaram a morar juntos. Contudo, por volta das 4h30 de ontem, a suspeita chegou de surpresa, invadiu a residência e flagrou o casal dormindo.

Com medo de ser morta, a jovem procurou a Central de Flagrantes rio-pretense, onde foi feito um boletim de ocorrência de ameaça. Até o fechamento desta matéria, não havia pistas sobre o paradeiro do casal membro do BDM.

FONTE: Informações | dhojeinterior.com.br / Daniele JAMMAL