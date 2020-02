Idosa é encontrada morta com queimaduras na perna em Rio Preto

O neto registrou o boletim de ocorrência na tarde deste domingo; caso é investigado pela Polícia Civil.

Um idosa de 81 anos foi encontrada morta em sua casa com queimaduras na perna, na tarde deste domingo (23), no bairro Jardim Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo relatos do boletim de ocorrência, o neto da idosa chegou à residência da idosa e se deparou com o ela caída já sem vida. Uma das penas dela estava com queimaduras na parte da coxa.

Caso foi registrado como morte suspeita, a perícia foi enviada ao local e um exame do IML (Instituto Médico Legal) foi solicitado.

