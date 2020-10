Homem esfaqueia jovem de 21 anos por ciúmes da ex-mulher

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado na frente de um bar, localizado na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto, neste domingo (25).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a acompanhante do rapaz saiu do estabelecimento para conversar com o ex-marido, que estava alterado e com ciúmes.

Em determinado momento, a conversa virou uma discussão e a vítima foi tentar defender a mulher, mas acabou esfaqueado na barriga.

FILHO VIU TUDO

O filho do autor e da mulher estava dentro de um carro e presenciou o crime.

O jovem esfaqueado foi socorrido às pressas e passou por cirurgia no Hospital de Base, mas não tem previsão de alta. O suspeito fugiu e ainda não localizado.

A área foi periciada e o caso foi registrado em uma das delegacias da cidade para investigação.