Acidente foi registrado em estrada da região de Avaré; ônibus transportava cerca de 50 funcionários de uma empresa têxtil.

Ao menos 41 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas num gravíssimo acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na manhã desta quarta feira (25) entre Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, de pista simples, por volta das 7h, após a batida entre o ônibus, que transportava funcionários de uma empresa, e o caminhão, que trafegava em sentido oposto. É um dos mais graves acidentes rodoviários já registrados no estado.

As vítimas são de Itaí, cidade de 27 mil habitantes vizinha a Taquarituba, que já preparou dois ginásios para o velório coletivo e deixou um terceiro espaço reservado para o caso de necessidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 37 vítimas morreram ainda no local do acidente –a maioria de Taquarituba– e 14 foram socorridas a hospitais.

Quatro dos feridos morreram nas unidades hospitalares.A suspeita da polícia, que só poderá ser confirmada durante a investigação pericial, é a de que houve uma tentativa de ultrapassagem irregular no local.

O trecho, de curva, tem faixas amarelas contínuas pintadas no asfalto, ou seja, é proibido mudar de faixa. De acordo com a polícia, a informação preliminar indica que o ônibus transportava 51 passageiros, todos funcionários de uma indústria têxtil instalada em Taguaí, para onde o veículo, que deixou Taquarituba, se dirigia.

Com a batida, os veículos ficaram destruídos e o caminhão invadiu a área de uma propriedade rural às margens da pista. Passageiros do ônibus foram arremessados para fora do veículo, enquanto outros ficaram presos às ferragens.

A colisão, que aconteceu no km 172 da rodovia, resultou na interdição da pista e no acionamento de forças policiais de cidades da região. Só o Corpo de Bombeiros está com cinco carros de resgate e 19 homens no local, que também conta com equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ambulâncias de prefeituras da região e Polícia Científica.

No total, há equipes de Taguaí, Taquarituba, Fartura, Piraju e Avaré no local do acidente.A polícia trabalha no momento na identificação de todas as vítimas –que não tiveram os nomes revelados.

O estado de saúde dos sobreviventes, que foram encaminhados pelas equipes de resgate para hospitais em Taquarituba, Taguaí e Fartura, também não foi divulgado, mas a Secretaria de Estado da Saúde iniciou campanha pedindo com urgência doações de sangue para o atendimento aos feridos.

As doações, de acordo com o governo, podem ser feitas no Hemocentro de Botucatu, cidade distante 137 quilômetros de Taquarituba.

FORÇA-TAREFA PARA LIBERAR CORPOS



Uma força-tarefa foi montada pelo estado para fazer a identificação e liberação dos corpos das vítimas do acidente. A Secretaria de Estado da Segurança Pública acionou os IMLs da região, em Avaré, Botucatu e Itapetininga, para agilizar o atendimento e consequente liberação dos corpos para os velórios.

Os secretários da Saúde, Jean Gorinchteyn, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, estão a caminho de Taquarituba com o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Walter Nyakas Júnior.

O tenente Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar, disse em entrevista à GloboNews que o ônibus transportava cerca de 50 pessoas. “É uma ocorrência muito grave na região de Taguaí. O ônibus colidiu com um caminhão. Não temos dados precisos porque é um local de difícil acesso”, afirmou.

Guedes afirmou ainda que é muito cedo para se determinar as causas do acidente. “Nosso trabalho, agora, é prestar socorro. Estamos focados em resgatar pessoas.”

A orientação dada pela polícia é a de que os familiares das vítimas não se dirijam ao local do acidente.A tragédia, como esperado, deixou nas cidades um clima de comoção na região. Em Itaí, cidade de 27 mil pessoas vizinha a Taquarituba e onde residiam as vítimas, a prefeitura conseguiu um caminhão frigorífico para que os corpos fossem enviados com mais agilidade ao IML.