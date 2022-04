Rodeio de Valentim Gentil começa nesta quarta-feira

Tem início nesta quarta-feira (27 de abril) o Rodeio de Valentim Gentil. Com montarias em touros, prova dos três tambores e apresentações de grandes nomes da música sertaneja, o evento acontece no recinto Maria Cavalin e vai até sábado.

Amanhã a festa acontece com portões abertos, e a principal atração será a dupla Matogrosso & Mathias. Na quinta-feira, quem for prestigiar o rodeio terá que levar apenas um quilo de alimento não perecível para assistir as montarias e o show de João Bosco & Vinicius. As doações serão encaminhadas a famílias carentes da cidade.

Com cobrança de ingressos, na sexta-feira a animação do evento ficará por conta de Bruno & Marrone. E no sábado, pela primeira vez na região, Maiara & Maraisa apresentarão seu novo show, “Metamorfose”.

O público terá duas opções de ambientes: pista (arquibancadas) e camarotes. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 150, dependendo do dia e setor.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Valentim Gentil, que completa 79 anos no próximo dia 03. A realização é das empresas Ivan Silva Produções Artísticas e Vale do Sol Eventos, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (17) 99126-7612.