Festa das Crianças do Cecap II completa 20 anos de alegria e solidariedade

Evento organizado pelo vereador eleito Wartão Santos e amigos conta com doações e trabalhos voluntários para a sua realização ano após ano

Se a felicidade tivesse um som ela seria do riso de uma criança. Essa frase conhecida no imaginário popular se mostrou, pela vigésima vez, se mostrou pra lá de verdadeira em Votuporanga, no bairro Cecap II no último sábado, dia 12 de outubro. Foi realizada a tradicional Festa das Crianças com muita música, animação, brincadeiras, comida gostosa e presentes, tudo aberto ao público e realizado por meio de doações de amigos e voluntários.

Há 20 anos, quem iniciou a festa e lidera os esforços para a sua realização é o vereador eleito Walter José dos Santos, o conhecido Wartão. Ao lado dos filhos, vizinhos e empresários, Wartão conta que a festa do último sábado foi um verdadeiro sucesso.

Wartão conta que a festa teve a sua origem na retribuição de uma graça alcançada por ele no passado, além do fato de que chamava a sua atenção que todo ano, no 12 de outubro, crianças passavam pelo bairro pedindo a doação de doces ou brinquedos. São distribuídos cerca de 3 mil lanches, refrigerante, algodão doce, pipoca, e muito mais, tudo em frente à residência de Wartão, na rua Riolândia.

“Ficamos sensibilizados e colocamos a ideia em prática. Graças a Deus e a todo esse pessoal que ajuda, são duas décadas vendo a alegria da criançada nos pula pulas, comendo um lanche ou um doce e tendo um dia especial com a gente. Deixa a todos muito felizes. Obrigado a todos que colaboraram”, comenta Wartão.