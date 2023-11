Menino de 2 anos morre após ser esquecido dentro de van escolar em SP

Uma criança de dois anos foi esquecida na van escolar, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). O motorista encontrou o menino à tarde, no veículo, e o levou ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, sem vida, por volta das 16h20.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), a tarde foi de forte calor, com termômetros em média dos 37,3°C, e os menores valores de umidade relativa do ar próximos aos 21%. A Defesa Civil tinha decretado estado de alerta na capital.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o homem chegou à unidade hospitalar levando o corpo do menino. A criança tinha sido colocada no veículo durante o período da manhã e deveria ter ido para a escola, mas não foi entregue.

À tarde, segundo a polícia, o motorista teria se dado conta de que o garoto estava no carro veículo, já aparentemente sem vida. A suspeita da polícia é que o calor teria causado a morte.

Uma pessoa que seria a auxiliar do motorista também deverá ser ouvida sobre o caso, que foi apresentado no 39 DP. Laudos deverão confirmar as causas da morte.

Os familiares da criança foram chamados ao hospital.

A Prefeitura de São Paulo, por meio de nota, lamentou o caso e disse que presta apoio aos familiares.

“A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Diretoria Regional de Educação (DRE) está à disposição das autoridades competentes para auxiliar na investigação.

O condutor do Transporte Escolar Gratuito (TEG) já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta do profissional.” G1