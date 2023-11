Prefeito Jorge Seba e secretário de Educação supervisionam substituição de transformador no “CEM Professor Valdir Gonçalves de Lima” em meio à onda de calor*

Em um cenário desafiador devido à intensa onda de calor que tem assolado Votuporanga, o prefeito Jorge Seba e o secretário de educação Marcelo Batista estiveram presentes na última terça-feira (14/11) para supervisionar a substituição de um transformador de energia no “CEM Professor Valdir Gonçalves de Lima”, localizado na zona norte da cidade.

A onda de calor, caracterizada por temperaturas excepcionalmente altas, causou danos ao transformador, afetando o fornecimento de energia na escola e o funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado.

O prefeito Jorge Seba expressou sua preocupação com a situação, afirmando: “Agimos prontamente, realizando a troca por um transformador mais robusto para atender às demandas da escola e garantir o conforto de professores e alunos, especialmente em meio a essas condições climáticas adversas.”

O secretário de educação, Marcelo Batista, destacou os desafios enfrentados pela rede municipal devido à onda de calor: “Na nossa rede, composta por mais de 400 salas de aula, enfrentamos problemas em alguns equipamentos devido às condições climáticas extremas. No entanto, estamos comprometidos em resolver essas questões de forma urgente, sempre buscando proporcionar o máximo de conforto para nossos alunos e professores, mesmo diante dessas adversidades.”

“Temos vivido altíssimas temperaturas na cidade. Ontem mesmo, chegamos à casa dos 42°C, o que fez com que os equipamentos não suportassem o calor e a carga a que estão sendo submetidos, com todos os equipamentos de ar-condicionado ligados. Providenciamos urgentemente a troca para oferecer um melhor conforto para as crianças e profissionais da educação”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD) durante visita à escola, ao lado do secretário municipal da Educação, Marcelo Batista.

A Prefeitura Municipal de Votuporanga reafirma seu compromisso em monitorar e agir diante de situações emergenciais decorrentes da onda de calor, visando assegurar a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos à população.