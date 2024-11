O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para o 1º semestre de 2025 dos cursos gratuitos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Destinados a quem não teve acesso ou não completou a escola na idade esperada, os cursos são de Ensino Médio e exigem a conclusão do Ensino Fundamental.

No Campus Birigui, são oferecidas 40 vagas para o curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio EJA, no período noturno. O curso tem duração de três anos. Nele, o estudante conclui tanto o ensino médio quanto o técnico.

As inscrições são gratuitas e vão até 1º de dezembro de 2024. Os interessados devem preencher um formulário disponível no link: https://forms.gle/H2wDQ4ygSEoRgacu6 . Quem não tem acesso à internet poderá realizar a inscrição pessoalmente nos campi do IFSP, por meio dos computadores disponíveis nas unidades.

No total, o processo seletivo oferta 405 vagas nos campi Barretos, Birigui, Capivari, Cubatão, Jacareí, Jundiaí, Matão, Pirituba, São Paulo e Sertãozinho, todas destinadas ao ingresso no primeiro semestre de 2025. Todos os cursos têm duração de três anos. No Campus Pirituba, o curso será ofertado no período matutino; em todos os outros, os cursos serão ministrados no período noturno.