Aula inaugural foi ministrada pela jornalista e especialista em Marketing Lenise Ferreira, no Auditório do Campus Centro, na noite da última segunda (dia 14)

A UNIFEV, por meio das suas graduações em Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, realizou na noite de segunda-feira (dia 14), uma palestra de boas-vindas aos seus alunos. Ministrada pela jornalista e especialista em Marketing Lenise Ferreira, a aula abordou as tendências do mundo digital, reunindo no Auditório do Campus Centro aproximadamente 120 espectadores.

Formada em Jornalismo pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); com Especialização em Comunicação Integrada, Comunicação e Estudos da Mídia pela UNILAGO; e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Lenise escolheu “A Influência da Tecnologia no Marketing Digital” como o tema da palestra, que deu o ponto de partida no ano letivo dos estudantes.

“É sempre um prazer e uma honra falar sobre Comunicação, Marketing e o Mundo Digital, ainda mais numa Instituição que eu amo tanto e que sempre me acolheu de braços abertos. E a escolhas desses assuntos abrange tudo o que essas áreas estão discutindo atualmente, ou seja, cada um saiu um pouco mais preparado para o mercado on-line”, declarou.

Para a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, o encontro teve como objetivo despertar e oferecer aos alunos uma nova visão da área. “Está sendo muito importante voltarmos a oferecer essas palestras de forma presencial aos nossos alunos, ainda mais se tratando de um tema tão atual para os universitários aqui presentes”, disse.

“A Comunicação vive em constante movimento, está sempre se adaptando às novas tecnologias. Então, decidimos convidar a Lenise para falar de um assunto que ela entende e que está em pauta em todas as rodas de conversas dos nossos alunos”, finalizou a docente.