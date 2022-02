Secretário da Educação de Votuporanga recebe principal honraria concedida pelo Governo do Estado

Medalha MMDC “Caetano de Campos” foi entregue ao secretário municipal em ato realizado na EFAPE

O secretário municipal da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, foi homenageado com a principal honraria concedida pelo Governo do Estado na área: a medalha MMDC Caetano de Campos. A entrega da honraria foi feita pelas mãos do secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, em cerimônia realizada na última quinta-feira (24/2), na EFAPE (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo), na capital paulista.

Marcelo foi condecorado devido aos relevantes serviços prestados na área da Educação em Votuporanga e também na região e no estado, por meio de sua atuação junto à Undime-SP (União dos Dirigentes Municipais de Educação), onde ocupa o cargo de vice-presidente Interior.

A honraria é concedida a personalidades civis e militares, instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, que por seus méritos e relevantes serviços prestados à educação e à história, hajam por merecer especial distinção, bem como aqueles que tenham contribuído de algum modo, para o engrandecimento do processo educacional elevando o nome de São Paulo e do Brasil. “É uma grande honra receber tal honraria porque reconheço a importância dessa homenagem na esfera educacional. Isso mostra que estamos traçando o caminho certo no sistema educacional em Votuporanga”, disse o secretário municipal.

Marcelo Batista é secretário municipal da Educação de Votuporanga desde 2018. Graduado em Pedagogia, com especialização em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica e Psicopedagogia Clínica e Institucional, ele ingressou na Secretaria Municipal da Educação como professor concursado em 2004. Atuou também como coordenador pedagógico e diretor de escola na rede municipal. Atualmente também é coordenador executivo do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) do Noroeste Paulista. Ele também é membro de diversos órgãos estaduais e nacionais ligados à educação, como a Undime (União dos Dirigentes Municipais da Educação) de São Paulo, a Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, Instituto Significare, entre outros.