Especialista em análise comportamental estará no webinar da educação

Professores de toda a região se preparam para encontro virtual do ADE Noroeste Paulista, que será promovido no dia 20 de outubro, com o tema “O novo normal e a educação pública”.

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista anuncia mais uma palestra do webinar “O novo normal e a educação pública: o afeto no mundo digital”, que será promovido gratuitamente no dia 20 de outubro. A professora e palestrante, mestre em Psicologia Social, assessora educacional, consultora em Análise Comportamental, Professional & Self Coach, Célia Godoy, conversará com educadores e apresentará soluções e experiências para este novo momento.

Já estão confirmados para o encontro educadores de 65 municípios que integram o ADE Noroeste Paulista. Profissionais da educação de outras regiões do País também podem participar do encontro on-line.

“O webinar será promovido em alusão ao Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Por conta da pandemia, um dos principais eventos do Brasil em educação não foi promovido este ano. Mas, para continuar com a missão de levar informação e orientação aos nossos educadores, o webinar surge com uma proposta interessante para debater a nova realidade que estamos vivendo”, destacou Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e secretário da educação de Votuporanga, que mediará os bate-papos.

Também integram a programação Márcia Bernardes, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo – Undime-SP, o neuropsicólogo Eduardo Shinyashiki, a pedagoga e pós-graduada em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual de Maringá, Regina Shudo, e Luiz Miguel, presidente nacional da Undime e doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP).

Célia Godoy

Mestre em Psicologia Social, Célia Godoy é pedagoga, pós-graduada em Metodologia e Didática do Ensino Superior e Dificuldades de Aprendizagem. Especialista em Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Recursos Humanos. Possui aperfeiçoamento pela USP em Fundamentos da Coordenação Pedagógica e Fundamentos das Áreas do Conhecimento. Assessora Educacional/Empresarial com habilidade em implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC via reorganização Curricular, pdagogia de projetos, avaliação múltipla, planejamento estratégico, planos de ação, identidade e construção do papel social (pais, educadores, educandos, gestores escolares), resolução de conflitos e gestão da sala de aula. Possui diversos trabalhos e livros publicados.

Organização da Webinar

A organização do encontro, que será promovido em alusão ao CIENP, é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais.

Como participar

Para participar, é só se inscrever no canal do Youtube do ADE Noroeste Paulista, no endereço www.youtube.com/adenoroestepaulista. Siga também o Arranjo no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista) e no instagram (@adenoroestepaulista).