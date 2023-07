Macedônia realiza a entrega de uniformes escolares aos alunos da rede municipal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Em Macedônia, nesta terça-feira, dia 25, no primeiro dia de retorno das aulas referente ao 2° semestre do ano letivo, foi realizada a entrega do “KIT DE UNIFORMES ESCOLARES” aos alunos das escolas da rede municipal de ensino de Macedônia: CEMEI “José Marques de Toledo” e EMEF “Felício Luiz Pereira”.

O KIT DE UNIFORMES ESCOLARES é composto de 2 camisetas, 2 shorts masculino e/ou 2 shorts saias femininos, 1 calça comprida, 1 jaqueta escolar, 2 pares de meia, 1 tênis e 01 bolsa escolar (reposição).

“Priorizar uma educação de qualidade com equidade é a meta maior em nossa gestão. Para tanto, trabalhamos arduamente para proporcionar aos estudantes de Macedônia condições adequadas para uma aprendizagem significativa e de qualidade. Acreditamos que investir na educação é investir no futuro da nossa cidade e do nosso Brasil”, destacou o prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini.