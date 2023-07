Domingo de concursos públicos da Prefeitura: provas serão realizadas na Unifev

Aplicações ocorrerão no Campus Centro e Cidade Universitária de manhã e à tarde; candidatos devem consultar edital para localização da prova e outros detalhes

No próximo domingo (30/7), serão realizadas as provas dos concursos públicos 002, 003 e 004 da Prefeitura de Votuporanga. As aplicações ocorrerão no Campus Centro e também na Cidade Universitária da Unifev nos períodos da manhã, a partir das 8h e à tarde, a partir das 14h.

Os editais de convocações foram publicados na edição desta terça-feira (25/7) no Diário Oficial Eletrônico e podem ser conferidos através do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Mzg1NDU0 ou no site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame: https://www.consulpam.com.br/ .

Os concurseiros deverão ficar atentos aos locais de provas, para saberem qual Campus da Unifev deverão comparecer, e também à abertura dos portões. No turno da manhã serão realizadas provas no Campus Centro e também na Cidade Universitária e os portões serão abertos das 8h às 8h40 e as provas terão início às 9h, já no período da tarde serão realizadas provas apenas na Cidade Universitária e os portões ficarão abertos das 14h às 14h40 e as provas iniciarão às 15h.

Entre os requisitos que constam no edital a serem cumpridos para a realização da prova, os candidatos deverão comparecer munidos com documento de identificação oficial com foto e o Cartão de Identificação emitido na área do candidato, disponível no site da empresa organizadora. Mais detalhes deverão ser consultados no edital.

A Unifev central está localizada na Rua Pernambuco, nº 4.196 (Centro) e a Cidade Universitária fica na Av. Nasser Marão, nº 3.069 (Pq. Industrial I).