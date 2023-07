Grave acidente envolvendo duas motocicletas na avenida Pansani em Votuporanga

Colisão de motocicletas no cruzamento da Avenida Pansani com a Rua Copacabana em Votuporanga deixa dois feridos

Uma colisão entre duas motocicletas no cruzamento da Avenida Pansani com a Rua Copacabana em Votuporanga, deixou duas vítimas do sexo masculino feridas. O acidente ocorreu por volta das 18 desta terça-feira (25).

De acordo com informações apuradas no local, ambas as vítimas estavam em suas respectivas motocicletas quando ocorreu a colisão na rotatória.

Uma das vítimas, ainda não identificada, sofreu escoriações pelo corpo, mas permaneceu consciente e orientada durante o atendimento.

Os socorristas do SAMU prestaram os primeiros socorros e o encaminharam para a Santa Casa de Votuporanga para avaliação médica mais detalhada.

Já o segundo motociclista ,apresentava um quadro mais preocupante.

Ele foi diagnosticado com traumatismo craniano moderado e recebeu atendimento emergencial no local do acidente. Em seguida, foi cuidadosamente imobilizado e transportado com urgência para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros (RESGATE), onde receberá tratamento especializado para sua condição.