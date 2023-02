Operação da Polícia Civil prende 3 por tráfico de drogas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Três jovens foram presos em flagrante durante uma grande operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, (17/02/2023), em três diferentes endereços de Potirendaba (SP). Um deles realizava a venda de entorpecentes perto de uma creche.

De acordo informações da Polícia Civil, cinco mandados de busca foram cumpridos por policiais civis, em diferentes endereços. No bairro São Francisco, um rapaz, de 22 anos, que já tem passagem pela polícia, foi preso com cinco porções de maconha.

No bairro Jardim dos Eucaliptos, um jovem de 18 anos, foi preso com várias porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e R$ 3.500,00 em dinheiro. Ele morava perto de uma creche do bairro.

Já no bairro Santo Antônio, um indivíduo, de 20 anos, também foi preso por tráfico de drogas. Na casa dele os policiais apreenderam dois tijolos de maconha, porções de cocaína e também crack.

Em um quarto endereço os policiais apreenderam munições e no quinto mandado, nada de ilícito foi encontrado. Policiais militares apoiaram a ação em um dos locais onde haviam cães de grande porte e mesmo assim o criminoso foi preso dormindo.

Ainda segundo os policiais, os mandados de busca foram expedidos após o trabalho de investigação das equipes, que identificaram que os três suspeitos realizavam o tráfico de drogas na cidade.

Os três foram presos em flagrante e serão levados para a DEIC em São José do Rio Preto, onde deverão passar por audiência de custódia.

Gazeta do Interior