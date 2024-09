Adolescente suspeito de homicídio em Mirassol é apreendido pela PM

A Polícia Militar apreendeu o suspeito (que é menor de idade) de matar um homem na região dos Predinhos em Mirassol na última quarta-feira (4). De acordo com informações da PM, em operação policial pelo bairro São Bernardo, conseguiram contato com a tia do envolvido, que informalmente indicou o paradeiro dele,

O rapaz foi localizado e conduzido ao plantão policial, onde o delegado foi informado sobre a situação que o adolescente havia fugido do sistema prisional, onde cumpria pena no regime de semiliberdade. Apesar da situação, o jovem foi liberado após prestar depoimento, mas será investigado.

Entenda

Na última quarta-feira, Alexandro dos Santos Careno, conhecido como ‘Xandão’, morreu alvejado por tiros durante a madrugada no conjunto habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CBHU), os chamados ‘predinhos’, em Mirassol.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação esteve no local do crime e encontrou várias munições deflagradas pelo chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico plantonista constatou a morte da vítima ainda no local.

Familiares informaram que ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio antes. A área do crime foi preservada para perícia e a Polícia Civil já investiga o caso. (Colaborou Bia Menegildo)