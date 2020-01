Homem perde cerca de R$ 5 mil em “saidinha de banco” em Votuporanga

Vítima foi abordada por dois suspeitos, quando saía de uma agência na área central da cidade. O dinheiro seria usado para pagamento de um carro. Polícia Civil investiga o caso.

Na manhã desta quarta-feira (29), um homem de 30 anos foi rendido e assaltado por dois criminosos, enquanto saia de uma agência bancária, localizada no centro de Votuporanga/SP.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial, a vítima teria ido até sua agência bancária e efetuado um saque de aproximadamente R$ 5 mil para realizar o pagamento de um veículo que teria adquirido.

No entanto, ao finalizar a operação, a vítima colocou o valor no bolso e saiu do banco, quando foi rendido por dois ladrões que colocaram as mãos sob a veste, afirmando estarem armados e exigiu que ele entregasse todo o dinheiro; temendo por sua integridade física, à vítima entregou o recurso e, obedecendo os criminosos teve que sair correndo pela calçada, caso contrário eles ameaçaram atirar.

Ainda na Delegacia de Polícia, a vítima contou que outros objetos como celular e carteira não foram levados. Imagens das câmeras de segurança da agência bancária e estabelecimentos vizinhos serão analisadas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que investiga o caso.