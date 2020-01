O que aparece no QR Code das placas do padrão Mercosul?

Veja dados acessados com o QR code da placa:

Na última quinta, o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas, disse em um vídeo em rede social, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que, com o QR Code, “o cidadão vai poder fotografar e vai saber onde o carro foi emplacado, qual é o proprietário, o modelo, vai ter uma parte do chassi disponível”.

No teste feito pelo G1, isso não é imediato nem todos esses dados estão disponíveis nos sistemas do governo para acesso público: diferente do que disse o ministro, não foi informado o nome do proprietário.

Veja passo a passo da ‘leitura’ da placa:

o QR Code, que fica no canto superior esquerdo da nova placa, normalmente pode ser lido por câmeras de smartphones ou por aplicativos para esse fim (leitores de QR Code);

mas, para ler a placa padrão Mercosul, é preciso ter um aplicativo especifico: é o VIO , disponível para Android e iOS (o sistema operacional dos iPhones);

, disponível para Android e iOS (o sistema operacional dos iPhones); com ele, o que aparece é um número de série, e não imediatamente as informações do veículo; no caso do teste feito pelo G1, eram 15 algarismos;

no caso do teste feito pelo G1, eram 15 algarismos; e surge um aviso, dizendo que “o código seguro da placa é destinado às autoridades de controle para uso durante a fiscalização de veículos”;

porém, segundo instruções do Ministério da Infraestrutura, de posse desse número de série, é possível acessar os dados por meio do Portal de Serviços do Denatran ;

; mas é necessário ter um cadastro no site, informando o CPF;

o portal tem um campo de consulta para placa veicular, onde devem ser colocados o número gerado pelo QR e a placa do veículo. Aparecem, então: placa e o número gerado na leitura do QR Code; data, hora, município e o estado da estampagem; responsável pela lacração (provavelmente a instalação da placa, já que não há mais lacre; no teste feito pelo G1, era o Detran); se é placa dianteira ou traseira; situação da placa (ativada ou desativa); dados do fabricante da chapa e do estampador (CNPJ e razão social); placa atual; os últimos 5 números do chassi; estado e município onde o veículo é registrado; marca e modelo do veículo; ano de fabricação; ano/modelo.