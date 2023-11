Alunos, egressos e docentes da Unifev apresentam trabalhos científicos no UNIC 2023

Simultaneamente ao UNIC, foram realizados o XII Congresso de Pós-Graduação e o XIV Congresso de Professores

A Cidade Universitária recebeu, na noite da última terça-feira (7), alunos, egressos e docentes do Centro Universitário de Votuporanga que expuseram seus trabalhos no XIX UNIC – Congresso de Iniciação Científica da Unifev.

Na ocasião, estiveram presentes o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que realizou a abertura do evento dando boas-vindas e desejando um bom trabalho a todos; o pró-reitor, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio; o coordenador de pesquisas, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas; coordenadores de curso e docentes da Instituição.

“É um prazer participar de mais um congresso científico da Unifev. Essa é a oportunidade para os nossos alunos colocarem suas habilidades em prática e, ainda, receberem a certificação, que é um diferencial de valor em seus currículos”, destacou Gastaldon.

Simultaneamente ao UNIC, também ocorreram o XII Congresso de Pós-Graduação e o XIV Congresso de Professores. Com um grande público, os congressos contaram com a exposição de mais de 73 banners no pátio principal da Cidade Universitária, além de 178 apresentações orais em salas do câmpus.

Para Bogas, os eventos são um incentivo da Instituição ao campo da pesquisa científica. “Planejamos e produzimos este dia durante todo o ano”, confessou. “Os trabalhos desenvolvidos pelos participantes são uma fonte de conhecimento imensurável. Estimular essa formação é nosso dever como Instituição, que é referência quando o assunto é educação”, completou.