4ª Feira das Ciências do Colégio Unifev foi um sucesso

Evento, realizado no último sábado (5), reuniu um grande público para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio.

A quarta edição da Feira das Ciências do Colégio Unifev superou todas as expectativas, reunindo um expressivo público na manhã do último sábado (5.out), nas dependências da escola, para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio, com base nos conhecimentos aprendidos em sala de aula. A programação foi marcada pela apresentação de inúmeros projetos, espalhados por todos os cantos da Cidade Universitária.