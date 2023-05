Egressa da Faculdade Futura ministra palestra hoje na 5ª Jornada Pedagógica

Hoje ocorre a segunda noite da 5ª Jornada Acadêmica da Futura, evento realizado no Parque da Cultura

Uma egressa da Futura de Votuporanga será a palestrante da noite de hoje na 5ª Jornada Pedagógica da instituição de ensino. Mayara Resende das Chagas é pedagoga, licenciada em letras e realizará uma oficina de produção textual, às 19h. O evento, que começou na noite de ontem, segue até amanhã, no Parque da Cultura.

Mayara é um dos exemplos de que a Futura insere um grande número de profissionais no mercado de trabalho, e eles despontam nas diversas redes de ensino da região e do Brasil, e em outras áreas que exigem o conhecimento pedagógico, tanto com vínculo empregatício quanto como profissionais autônomos.

“A ideia central da palestra “Oficina de Produção Textual” é levar ao conhecimento dos futuros professores de Língua Portuguesa as novas possibilidades de ensino de maneira dinâmica e estratégica, agregando recursos e estimulando os alunos para que consigam desenvolver uma produção textual divertida e de qualidade”, disse ela.

A pedagoga atua em duas redes privadas de ensino e também na formação de professores em diversas redes. Uma das missões da Futura é preparar profissionais e cidadãos que possam contribuir para o desenvolvimento da educação e sociedade de forma geral.

Jornada

A 5ª Jornada Pedagógica deste ano é especial, uma vez que a Futura comemora dez anos de criação do curso de pedagogia. Pensando na pluralidade de assuntos que devem ser abordados em uma formação pedagógica, o Colegiado do Curso selecionou os palestrantes. Segundo a coordenadora do curso de pedagogia da Futura, Elimeire de Oliveira, o evento proporciona diversos aprendizados de profissionais oriundos da educação, atuantes nas redes públicas e privadas de ensino de Votuporanga e região, que tratam sobre temas atuais e relevantes.

