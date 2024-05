Mais de 40 jovens tiveram a oportunidade de conhecer a comunidade acadêmica e a infraestrutura disponibilizada pela Instituição

O tradicional Programa Conheça a Unifev, idealizado pelo setor Comercial, oferece aos jovens a oportunidade de conhecerem as dependências dos cursos de graduação. Nesta quarta-feira (dia 22), mais de 40 alunos do Ensino Médio do Colégio Liceu, de São José do Rio Preto, participaram de um tour pelo câmpus Centro.

“Essa ação abre as portas da Instituição para que a comunidade conheça seus diferenciais. Apresentar nossas instalações, metodologias, projetos e núcleos é fundamental para promover a Unifev, que se destaca pela excelência da infraestrutura, corpo docente qualificado e ensino acadêmico de qualidade em toda a região”, explicou o responsável por direcionar o tour, Taffarel Cirilo.

“O Ensino Médio é um período de dúvidas dos alunos em relação à escolha da profissão. E, vivenciando um pouco da rotina de uma faculdade como a Unifev, eles conhecem os ambientes, a prática das graduações e conseguem ter uma melhor percepção das profissões que desejam exercer futuramente”, refletiu Cirilo.

A apresentação do ambiente Unifev foi conduzida pelo setor Comercial, com início no auditório, onde o coordenador do curso de Medicina da Unifev, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, bateu um papo com os adolescentes e tirou dúvidas sobre a profissão. “Essa interação é interessante, porque os alunos têm contato com todos os cursos e tiram as dúvidas para ingressar numa profissão que é um momento sublime de suas vidas. Para nós, docentes, é gratificante mostrar o que a Unifev oferece e contribuir para a escolha profissional dos alunos”, destacou o Telini.

A visita contemplou alguns dos principais laboratórios e núcleos do câmpus Centro, como os Laboratórios de Anatomia, Simulação Realística e Didático-Pedagógico; a Clínica-Escola de Fisioterapia; entre outros. “O programa oferece às escolas e à comunidade a chance de percorrer os espaços dos nossos câmpus e o que têm a oferecer, desde a infraestrutura até o corpo docente, e além de explorarem esses aspectos, no futuro, poderão se integrar a este universo acadêmico. É realmente uma conexão interessante”, pontuou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.