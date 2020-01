Poupatempo realiza inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede estadual

Ação em parceria com Secretaria da Educação busca facilitar vida do cidadão que pretende se matricular em escola pública.

Os postos do Poupatempo em todo o Estado promovem a inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede pública de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação do Estado e busca facilitar a vida do cidadão que pretende se matricular nas escolas públicas de São Paulo.

Na rede estadual, o ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020. Para solicitar o serviço nos postos de atendimento do Governo do Estado, é preciso fazer o agendamento prévio nos canais do Poupatempo: o portal, o aplicativo SP Serviços e os totens de autoatendimento, presentes em shoppings, supermercados, estações de Metrô e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Procedimentos

No dia e horário marcados, os interessados devem levar ao Poupatempo o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição, o cidadão receberá um protocolo de atendimento. Com ele, será possível consultar no site da Secretaria da Educação as vagas disponibilizadas. Para efetivar, a matrícula o estudante deverá entregar toda a documentação na escola indicada no portal.

Além disso, os pais e estudantes também poderão consultar nas unidades do Poupatempo o resultado dos pedidos de transferência. Os alunos que não foram contemplados continuarão a estudar na unidade de ensino onde já estavam matriculados.

Serviços digitais

Para facilitar ainda mais o acesso do cidadão aos serviços de utilidade pública, o Poupatempo ampliou o número de serviços digitais de sete para 50, realizados por meio do portal e totens de autoatendimento. O objetivo é oferecer novas possibilidades, proporcionando mais comodidade e autonomia.

Hoje estão disponíveis seis serviços digitais na área da educação, com destaque para emissão da declaração escolar, o acesso ao boletim dos alunos e o registro da intenção de transferência para outra unidade de ensino. Além disso, os pais podem ter acesso a rotina escolar dos seus filhos por meio dos aplicativo Minha Escola.

Desenvolvida pela Prodesp – empresa de tecnologia do Governo do Estado, responsável pela gestão do Programa Poupatempo –, a ferramenta permite o acesso ao boletim escolar do estudante, horários das aulas, registro de frequência e também um QR code para identificar o aluno na rede. O aplicativo está disponível para download gratuito no sistema Android e iOS.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo de São Paulo executado pela Prodesp. Iniciada em 1997, a ação conta atualmente com 76 unidades, em todas as regiões administrativas do Estado.

Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo, ampliou para 50 a quantidade de serviços digitais, oferecendo um vasto leque para que os cidadãos possam concluir os serviços de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP