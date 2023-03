Anvisa suspende venda de produtos em estoque da Fugini por falha de higiene

A Anvisa determinou na segunda-feira (27) a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os produtos que estão no estoque da Fugini.

O que aconteceu? A Anvisa verificou “falhas graves” na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa. Além de problemas com higiene, há falhas no controle de qualidade e segurança de matérias-primas e controle de pragas.

Lotes de maionese da Fugini serão recolhidas dos pontos de venda. A medida é válida para lotes com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, além de todos os lotes a vencer em dezembro de 2023 com numeração iniciada por 354. A Fugini disse que já alterou alguns procedimentos internos e apontou que não há nenhum lote com recall.

A vistoria foi realizada pela Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto/SP, onde fica a matriz da empresa. Produtos já comprados podem ser usados, diz empresa.

Em nota, a Fugini disse que a vistoria gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos. As modificações pedidas pela Anvisa já teriam sido realizadas, segundo a empresa. A Fugini ressaltou que não há lotes com recall e a “comercialização e consumo dos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo”.

Todos os produtos Fugini que se encontram para consumo nas casas, à venda nos mercados ou estocados nos centros de distribuição, seguem seguros e disponíveis para os consumidores. Sempre cumprimos com todas as obrigações. Prova disso, em mais de 25 anos de operação, jamais tivemos um único lote de produto retido por problema de recall.”Nota da Fugini divulgada hoje.

Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional, a empresa disse que se coloca à disposição dos consumidores pelos canais de atendimento e no telefone 0800 702 4337.

