Conforme o pai, a menina precisou ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal após o nascimento por falta de oxigênio. Assim que recebeu alta médica, os profissionais do hospital informaram sobre as possíveis sequelas neurológicas. “Minha filha apresenta crises convulsivas durante o sono, são crises epilépticas que acontecem dentro do cérebro. Ela acorda durante a madrugada gritando e chorando. Essas crises são controladas com o óleo da cannabis”, explica o psicólogo. A importação do medicamento elaborado com princípios ativos extraídos da planta foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2015. Desde 2019, a agência reguladora também liberou a venda de produtos com substâncias da cannabis em farmácias.