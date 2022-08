É possível ver nas imagens que cachorro estava na frente do restaurante quando o motorista estacionou, desceu do veículo e entrou no estabelecimento. O cão sentiu o cheiro do frango, encontrou a janela do motorista aberta, pulou para dentro carro e fugiu com a carne na boca. O contador Eulo Quirino diz que foi avisado sobre o “furto” enquanto estava no restaurante, mas não conseguiu evitar o prejuízo, pois ao retornar para o veículo, encontrou o frango “destroçado” pelo cachorro. “Saí de casa para pegar dois frangos em um bar que minha mulher deixou encomendado. Parei em um lugar para pegar arroz e esqueci de fechar o vidro do carro. Deixei duas sacolas, mas o cachorro só levou uma”, afirma.