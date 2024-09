Segundo a Secretaria Municipal Saúde, somente em Rio Preto (SP), entre janeiro a agosto deste ano, foram 558 acidentes contra 948 no mesmo período do ano passado.

Já o GVE de Araçatuba contabilizou 2.894 casos e nenhum óbito, e no GVE de Jales foram 977 casos, também sem óbitos, neste período. No total, as regiões somam 27,23% dos casos – 6.733 – de acidentes com escorpião em 2024 (veja a tabela acima).