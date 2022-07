ACV sorteará vale-compras de R$ 10 mil e outros prêmios

Campanha entregará vales-compras e bicicletas; investimento em prêmios é de cerca de R$ 18 mil

No dia 14 de agosto é celebrado o Dia dos Pais, uma das datas de maior movimentação no comércio. Para apoiar o setor, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV lançou na manhã desta terça-feira (19/7), a campanha de prêmios “Meu Pai Merece Esse Presentão!” que sorteará um vale-compras no valor de R$ 10.000,00 para consumo nas lojas associadas e ainda três bicicletas MTB em alumínio e quadro 18 e cinco vales-compras de R$ 500,00.

Os cupons começam, nesta semana, a serem entregues aos clientes apenas por lojas associadas participantes da promoção. Haverá ainda premiação para os atendentes responsáveis pelas vendas aos sorteados: cada um levará R$ 150,00 em vales-compras. Serão quase R$ 18 mil em prêmios com o patrocínio de diversas empresas apoiadoras ACV. O anúncio dos vencedores será no dia 16 de agosto, às 9h, na Concha Acústica e a entrega está marcada para 25 do mesmo mês.

Imprensa, lojistas, autoridades e diretoria ACV participaram do lançamento da campanha. O prefeito Jorge Seba elogiou a iniciativa e o perfil atuante da entidade. “A ACV faz toda a diferença em nossa cidade, incentivando a economia e defendendo os empreendedores. É muito interessante também que os vales-compras sorteados retornam para o nosso comércio. Todos ganham com essa ação”, destacou.

Em um dos seus últimos eventos como presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, agradeceu o apoio da diretoria. “Desde novembro de 2020, estamos trabalhando na gestão da ACV sempre buscando fazer o melhor, mas nada seria possível sem a nossa competente equipe de colaboradores e diretores”, discursou.

No próximo dia 28 de julho, às 20 horas, o presidente eleito Glauco Ventura toma posse como presidente da ACV. “É uma missão de muita responsabilidade, mas que estamos honrados em receber. As campanhas comemorativas da ACV colaboram demais com o setor e vamos continuar investindo muito nisso”, disse.

Segundo sábado

O comércio de Votuporanga atenderá em horário especial no sábado, 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Como tradição no segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h.

Mais informações podem ser consultadas pelo (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.