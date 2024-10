Neoenergia Elektro está com inscrições abertas para 52 vagas no programa de estágio

Nas unidades da empresa em Campinas são 41 oportunidades

As inscrições para o programa de estágio da Neoenergia Elektro 2025 vão até o dia 15 de outubro. São 52 vagas no estado de São Paulo, sendo 41 para as unidades da empresa em Campinas.

Para participar do processo, a pessoa interessada deve se inscrever através do link. (Programa de Estágio – Neoenergia) No estado de São Paulo as 52 vagas estão distribuídas em 11 municípios: Andradina, Atibaia, Campinas, Dracena, Guarujá, Itapeva, Registro, Rio Claro, Tatuí, Ubatuba e Votuporanga.

O Programa contemplará cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo em diversas áreas. A multinacional busca por novos talentos que tenham perfil inovador, colaborativo, resiliente e com pensamento ágil.

As etapas do processo seletivo estão divididas em inscrições, mapeamento de perfil, dinâmicas em grupo, entrevistas e admissão.

Entre os benefícios, os aprovados terão direito a: bolsa auxílio; vale-refeição e/ou valealimentação; auxílio transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; plano de saúde e odontológico; e participação em programas de descontos em instituições parceiras. Importante ter disponibilidade para atuar presencialmente.