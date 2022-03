Neste dia 15 de março é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. Para marcar a data o Procon de Votuporanga fez uma ação de conscientização na praça central. A equipe do órgão de Votuporanga realizou orientações ao público, com entrega de exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de dar dicas de consumo consciente e segurança nas relações de consumo. De acordo com o diretor do Procon de Votuporanga, a data é marcada ainda por um momento de reflexão, equilíbrio e harmonia nas relações de consumo. “Nesse momento específico pelo qual passamos com tantos desafios impostos pela pandemia e agora com a guerra na Europa é fundamental que consumidores e fornecedores discutam questões como consumo consciente, com responsabilidade para exercer nossos direitos e deveres e as dificuldades e desafios”, disse Leandro Vinicius da Conceição. O Procon de Votuporanga atende na rua Paraíba, 3232, das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo whatsapp através do número (17) 3405-9700 – opção 3.