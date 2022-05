Mudança no tempo traz chuva para o noroeste paulista

A aproximação de uma nova frente fria no noroeste paulista trouxe chuva nesta quarta-feira (11/05/2022), para a nossa região. Há previsão de mais chuva também para o próximo fim de semana, segundo os meteorologistas.

A previsão para hoje é de chuva na parte da manhã e tempo nublado praticamente o dia todo. Amanhã o sol pode aparecer entre nuvens, mas a previsão é de que faça 15ºC de mínima e 29ºC de máxima.

Na sexta-feira (13) não deve chover, mas as temperaturas ainda continuam frias. Já o fim de semana deve ser de frio e com chuva, segundo os meteorologistas.

Na próxima semana as temperaturas devem cair ainda mais, com previsão de 9º para terça-feira (17) e com possibilidade de chuva durante o dia. Ao longo da semana ainda deve ser de frio e com possibilidade de geada aqui no noroeste paulista.