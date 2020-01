Elektro conclui obra de ampliação e modernização de subestação em Américo de Campos

O investimento compreendeu no aumento da potência da subestação em conjunto com a modernização dos equipamentos, proporcionando mais qualidade na distribuição de energia e rapidez no restabelecimento de aproximadamente seis mil clientes da região.

A Elektro concluiu a obra de ampliação e modernização dos equipamentos da Subestação Américo de Campos/SP – 69 kV. O investimento compreendeu no aumento da potência da subestação em conjunto com a modernização dos equipamentos, proporcionando mais qualidade na distribuição de energia e rapidez no restabelecimento de aproximadamente seis mil clientes da região.

No processo de ampliação e modernização, dois novos transformadores de força de 12,5 MVA e um novo alimentador de 13,8kV foram instalados, em substituição aos equipamentos de 69 kV. A alteração aumenta a capacidade e confiabilidade da subestação e do sistema elétrico da região. “Essa ação reforça o compromisso da Elektro com o bem-estar da população, deixando o sistema elétrico mais robusto e preparado para o crescimento”, afirma José Ferraz, gerente da Elektro.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,6 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).