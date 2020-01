Oba Festival anuncia nova virada de lote

Para quem ainda não adquiriu seu convite, a organização avisa que dia 14 de janeiro é o último dia do terceiro lote de vendas.

Passadas as festas de fim de ano, o Brasil já começa a se movimentar para o carnaval. Em Votuporanga, a expectativa é de mais um ano com milhares de turistas chegando à cidade do Oba Festival, que será realizado de 22 a 25 de fevereiro no Centro de Eventos “Helder Galera” com diversas atrações de fama nacional.

Para quem ainda não adquiriu seu convite, a organização avisa que dia 14 de janeiro é o último dia do terceiro lote de vendas. No dia 15, o lote vira e começa a vigorar os novos valores. Consulte preços, condições de pagamento e pontos de venda no site www.obafestival.com.br

É possível comprar online também pelo www.guicheweb.com.br ou pessoalmente em endereços por todo o Brasil, entre eles estão Araçatuba (Zapith Esportes), Bauru (Flipper Lanches), Barretos (Glad), Cuiabá (Centro Oeste Viagens), Franca (House Winter Eventos), Graal São Carlos, Graal Rubi em São Carlos, Goiânia (Divino Fogão), Presidente Prudente (4US Eventos), São José do Rio Preto (Iguatemi), São Paulo (Luz, Câmera Burger), Uberaba (Mens Camisaria), Uberlândia (Sunglass Hut), Ribeirão Preto (CVC) e Rio Verde (Lê Pinguê). Em Votuporanga, os pontos de venda são Guichê Web na Av. Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Av. Antonio Frederico, 2184.

Os valores praticados no 3º lote estão sendo camarote R$ 1.120,00; camarote Premium/ Café de La Musique R$1.760,00; e pista R$770,00. Consulte as condições de pagamento.

A festa chegará a 14ª edição e prevê repetir o sucesso de anos anteriores com grandes nomes da música nos mais variados estilos, passando pelo axé, sertanejo, funk, eletrônico e samba.

Para percorrer a avenida do Oba com shows no trio elétrico, foram confirmados Tomate, Batom na Cueca, A Zorra e Banda Eva. Para o palco, a organização anunciou Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ludmilla, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Chemical Surf, Monobloco, Kevinho, Dennis DJ, DJ GBR, Dilsinho, Thascya, Atitude 67 e Monobloco.

14º Oba Festival