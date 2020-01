Polícia Militar realiza 34ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Iniciativa conta com 8.016 viaturas e equipes da PM distribuídas em mais de 1,5 mil pontos em todo o Estado.

Desde 5h desta terça-feira (7), a Polícia Militar desencadeia as atividades da 34ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro em todo o Estado, de modo a garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.

A operação conta com a mobilização de 19.100 policiais militares, com o emprego de 8.016 viaturas e onze helicópteros, distribuídos em 1.542 pontos. As equipes estarão em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP