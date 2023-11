Conselho da Mulher promoverá bate-papo sobre Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Roda de conversa será realizada às 15h, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

No dia 25 de novembro comemora-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com o tema “Alaranjar o mundo: acabar com a violência contra as mulheres, agora!”, e para refletir sobre a data, o Conselho da Mulher, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, promoverá um bate-papo com o objetivo de trazer visibilidade para o assunto nesta sexta-feira (24/11), às 15h, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso.

A ação é aberta ao público e as convidadas para comandar a roda de conversa são a advogada Ana Paula Stefanelli e a coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), Kelli Regina Kamikawachi, que debaterão questões pertinentes ao assunto.

A presidente do Conselho, Kélvilin Sábio, reforça a importância de manter o assunto sempre em pauta e fortalecer a rede de apoio existente no município. “Precisamos realizar ações para que as estatísticas de violência contra a mulher sejam cada vez menores e trabalhar a conscientização para que as mulheres que sofrem com esse tipo de violência não se omitam e procurem ajuda, lembrando que nosso Conselho está sempre à disposição para quem necessite de apoio”, ressalta.

Para mais informações o telefone para contato é o 3426-2600.

Campanha

De acordo com o Ministério da Saúde, o slogan “Alaranjar o mundo: acabar com a violência contra as mulheres, agora” refere-se à cor laranja usada para representar um futuro mais brilhante, livre de violência contra mulheres e meninas, como um tema unificador que perpassa todas as atividades globais da Campanha.

De acordo com as estimativas, quase 1 em cada 3 mulheres com 15 anos ou mais, em todo o mundo, foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida, indicando que os níveis de violência contra mulheres e meninas permaneceram praticamente inalterados na última década.

CRAM

O Cram oferece acompanhamento com escuta especializada para mulheres entre 18 e 59 anos em situação de violência para o fortalecimento e autonomia para que seja possível a superação da violência através da desconstrução de mitos e preconceitos que naturalizam a violência contra a mulher.

A equipe técnica realiza todas as ações necessárias como orientações, intervenções e encaminhamentos para a rede de serviços. As ações e atividades realizadas pelo Cram vão além do atendimento especializado às mulheres e seus familiares, têm como propósito também auxiliar na eliminação da violência através do trabalho em rede e sensibilização da sociedade em geral.

Denúncias

Denúncias de agressão contra mulheres também podem ser registradas pelo Disque 180, que é uma Central de Atendimento Nacional que redireciona os casos para cada município ou, também, diretamente para o CRAM, que fica na Rua São Paulo, n.º 2959, centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. O telefone para mais informações é o (17) 3423-5367.