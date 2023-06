Obras: acesso para “Arena Plínio Marin” ganha iluminação e asfalto em breve

Depois de realizar a instalação dos refletores e a reforma da cobertura da Arena Plínio Marin, o prefeito Jorge Seba (PSDB) deve concluir nos próximos dias 100% da lista de reivindicações dos torcedores da Votuporanguense. Nesta semana já foram instalados os postes para a iluminação da rua Albano Otterço, que fica ao lado do estádio, e o asfalto na via também já entrou na lista de ruas a serem contempladas pelo programa “Asfalto Novo”.

O anúncio foi feito pelo vereador Osmair Ferrari (PSDB), autor de requerimentos e indicações que solicitavam as melhorias para o local. Segundo ele, em razão da instalação da iluminação interna da Arena Plínio Marin, a referida via pública será muito utilizada por torcedores do CAV nos dias de jogos noturnos.

“Na semana passada vim a tribuna para relatar a indicação que fiz desde o governo de João Dado e reforcei com o prefeito Jorge Seba, pois já teve toda essa demora para a iluminação da Arena e não adiantaria nada toda essa iluminação dentro do estádio e a rua ali do lado sem iluminação e asfalto e hoje (ontem) começou a parte de iluminação e temos a informação de que em breve teremos o asfalto. Foi uma solicitação desse vereador e o prefeito atendeu, portanto temos que agradecer, pois irá resolver esse problema”, afirmou Osmair.

Além de melhorar o acesso à Arena, as obras resolvem um problema de segurança pública no local. Isso porque a via atualmente é utilizada para atos ilícitos, como tráfico de drogas e até um motel a céu aberto.

