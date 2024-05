Ação Entre Amigos 2024 arrecada mais de R$ 610 mil para entidades de Votuporanga

Em três anos, quase R$ 1,5 milhão foi destinado para as instituições parceiras do Fundo Social de Solidariedade; veículo sorteado foi doado pelo Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, entregou na tarde da última quarta-feira (15/5), o carro zero quilômetro que foi sorteado na Concha Acústica, no sábado (11/5), véspera do Dia das Mães. A cerimônia foi realizada no Lar Beneficente Celina, no bairro Pozzobon, instituição em que a ganhadora Neli Rodrigues da Silva adquiriu o cupom. Durante o ato, a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, anunciou o valor recorde arrecadado durante a campanha deste ano: R$ 613.730,00.

Ao todo, durante estes três anos de Ação Entre Amigos, as entidades parceiras do Fundo Social arrecadaram R$ 1.471.140,00. No primeiro ano da campanha, em 2022, foram arrecadados R$397.410,00 e, no ano passado, o valor foi de R$460 mil. Recursos depositados diretamente nos cofres das entidades para que utilizem de acordo com suas necessidades.

Pelo terceiro ano consecutivo, o veículo foi doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos. A entrega contou com a presença do prefeito Jorge Seba; da presidente do Fundo Social, Rose Seba; do empresário que doou o carro; do vereador Emerson Pereira, representando a Câmara Municipal; da presidente do Lar Celina, Cristina Gratão Fonseca; e representantes das instituições parceiras.

“Este é o terceiro ano que realizamos essa Ação Entre Amigos para ajudar no custeio das entidades parceiras da Prefeitura que atendem a população mais vulnerável. Como eu sempre digo e repito, Votuporanga é uma cidade abençoada e nossa população é muito participativa e solidária, agradeço a todos que participaram de forma voluntária para o sucesso de mais uma edição. Não posso também deixar de expressar minha eterna gratidão ao empresário e amigo Valmir e sua família por acreditarem em nosso trabalho”, comenta a presidente do Fundo Social, Rose Seba.