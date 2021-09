VOTUPORANGA E REGIÃO, A TEMPERATURA HOJE ESTÁ PREVISTA PARA 41ºC

Temperatura alta e umidade do ar baixa neste início de semana fazem autoridades municipais intensificarem orientações sobre cuidados com a saúde

Depois de mais uma semana com calor intenso na região noroeste do estado de São Paulo, com temperatura chegando aos 39º graus, a Defesa Civil faz um alerta preocupante para uma onda intensa de calor neste início de semana, com temperatura podendo chegar aos 41º na terça-feira, 21.

Outro fator preocupante apontado pelos institutos meteorológicos é com relação à umidade relativa do ar, que deve variar nesta terça-feira, entre 18% e 31%, índices semelhantes ao deserto do Saara, que costuma registrar umidade na faixa de 10% a 20%. Esses fatores redobram o alerta da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes de Brigada de usinas da região para os incêndios, principalmente na área rural.

O QUE CORRE COM O CORPO HUMANO EM DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA

O corpo humano precisa manter uma temperatura estável, que deve ficar por volta de 35,5 a 37,5°C medidos nas axilas. Quando atingimos temperaturas acima de 38 a 40ºC ocorre, inclusive, risco significativo de morte devido à hipertermia – esse é o nome que os médicos dão para temperaturas corporais elevadas.

Quando o calor chega com os termômetros acima de 30ºC, nosso organismo tem dificuldade em manter a faixa de temperatura saudável. Então, usa mecanismos para se resfriar, como o suor. Com isso, ele libera muito mais água do que o normal e, consequente, a desidratação ocorre com mais facilidade.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA HIDRATAÇÃO EM DIAS QUENTES