Roupa congelada no varal: imagens do frio chamam a atenção no noroeste paulista

Produtor rural de Clementina (SP) registrou temperaturas negativas em propriedade na manhã desta sexta-feira (30) e fotografou a paisagem. O frio mudou o cenário de cidades do noroeste paulista, região conhecida pelas altas temperaturas. Desta vez, o sol e calor deram lugar às roupas congeladas no varal e até aos bonecos de gelo. Um produtor rural de Clementina (SP) registrou temperaturas negativas na manhã desta sexta-feira (30) e aproveitou para fotografar a paisagem da propriedade.