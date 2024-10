Número de mortos pelas fortes chuvas no estado de São Paulo sobe para sete

As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo na noite de sexta-feira (11) causaram a morte de sete pessoas, conforme informado pela Defesa Civil do estado neste sábado (12). Entre as vítimas, três pessoas morreram em Bauru, no interior paulista, devido à queda de um muro. Em Cotia, na região metropolitana, outras duas pessoas também faleceram em decorrência de desabamento de estrutura similar.

Em São Paulo o cenário é de desolação, parte pela destruição ocasionada pela força dos ventos, parte pelo descaso das autoridades: enquanto a Enel não garante o retorno da energia elétrica, como informou na tarde deste sábado, 12, a prefeitura põe a culpa nas árvores, podres, sem poda, relegadas.

Além dessas mortes, duas outras vítimas foram registradas em consequência da queda de árvores. Um dos incidentes ocorreu no bairro de Campo Limpo, zona sul da capital paulista, e o outro em Diadema, município da região metropolitana. O impacto das chuvas e ventos fortes causou grande destruição e transtornos na cidade e em áreas vizinhas.

O temporal também provocou grandes apagões, que afetaram o fornecimento de energia em várias regiões. A Enel, concessionária responsável pelo serviço, divulgou uma nota informando que 1,6 milhão de clientes continuam sem luz em São Paulo, após um total de 2,1 milhões terem sido afetados pelo problema na noite anterior.

Em Bauru, onde houve a maior concentração de vítimas, a Defesa Civil local informou que as pessoas falecidas são um homem, uma mulher e uma criança, todos mortos após o desabamento de um muro de blocos. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, mas o órgão ressaltou a gravidade da situação na cidade.

Na capital, uma pessoa morreu e outra ficou ferida no bairro de Campo Limpo, zona sul, devido à queda de uma árvore. O incidente ocorreu na Rua Professora Nina Stocco. Esse foi apenas um dos muitos casos de árvores caídas reportados em várias áreas da cidade.

A Prefeitura de Diadema também divulgou uma nota informando que as chuvas intensas, acompanhadas de ventania, causaram estragos em todos os bairros do município, com quedas de árvores e estruturas externas. A morte registrada na cidade ocorreu no bairro Casa Grande, enquanto outra pessoa foi atingida por um galho no bairro Serraria, também na região.