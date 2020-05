De acordo com o projeto, a previsão era construir um campo de malha, entretanto, para atender a solicitação de moradores, o projeto foi revisto e modificado para que o campo de bocha fosse construído. Essa remodelação do campo já foi iniciada, com a recuperação dos bancos de concreto, colocação do telhado, e a estrutura de madeira. Toda a reestruturação e as melhorias no Complexo estão sendo realizadas pelas Secretarias de Obras, de Planejamento, e de Trânsito, Transporte e Segurança.

O projeto prevê ainda a construção da ciclovia e pista de caminhada no entorno do Complexo; instalação do campo coberto de bocha e dos minicampos de futebol e de areia. A melhoria na iluminação do local também está prevista, além da troca do alambrado ao redor do campo de futebol e das redes dos gols. Além disso, uma área gourmet com churrasqueira e quiosque para a recreação serão construídos.

“Trata-se de uma obra importante e necessária para o Município, diante da grande representatividade deste espaço no setor desportivo. Seguimos acompanhando todas as etapas dessa melhoria, pois conhecemos a expectativa da nossa população para ver o local recuperado e pronto”, ressalta o Prefeito João Dado.