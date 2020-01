Carnaval: Prefeitura realizará reunião para orientar motoristas profissionais

A reunião tem como objetivo orientar os condutores quanto à lei municipal em vigor, que tem como objetivos principais oferecer segurança e qualidade na prestação do serviço de transporte; sinalizações do local e regras para o embarque e desembarque dos foliões. Além disso, conscientizá-los desse papel tão importante que eles desenvolvem na recepção dos visitantes.

Os taxistas ainda serão orientados sobre a importância do uso do taxímetro. O aparelho, instalado nos veículos e aferidos pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), deve estar sempre ligado nas corridas realizadas dentro da cidade sob pena de multa que varia de 100 a 1000 UFM (Unidades Fiscais do Município).

Já no caso dos condutores de vans, se os veículos não estiverem licenciados regularmente serão aplicadas multas graves e os automóveis serão guinchados do local. Profissionais que utilizam aplicativos de transporte também serão orientados sobre a regulamentação do serviço em Votuporanga.