São Paulo tem a pior qualidade de ar do mundo nesta segunda-feira

São Paulo é a metrópole com a pior qualidade de ar do mundo nesta segunda (9), segundo a agência suíça IQAir. A capital paulista e a região metropolitana começaram o dia com uma avaliação entre ruim e muito ruim, e chegou ao pior lugar no ranking por volta das 10h.

O site aponta que São Paulo superou as cidades de Lahore, no Paquistão, Jakarta, na Indonésia, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (segundo, terceiro e quarto lugar no ranking, respectivamente), nesta segunda.

O índice da IQAir divide as classificações entre “bom”, “moderado”, “não saudável para grupos sensíveis”, “não saudável”, “muito não saudável” e “perigoso”. O ar de São Paulo foi colocado na quarta categoria.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou que Carapicuíba, Itaim Paulista e Osasco registraram uma qualidade muito ruim do ar às 7h de hoje. Na capital, a marginal Tietê (na altura da ponte dos Remédios), o Parque Dom Pedro II, em Perus, e Santana tiveram índices similares.

Outras regiões, como Ibirapuera, Interlagos e Santo Amaro, registraram um nível ruim do ar, enquanto apenas Itaquera e Mooca, na capital, tiveram uma qualidade boa na manhã desta segunda.

Veja a lista das 10 cidades com o ar mais poluído no mundo:

São Paulo, Brasil

Lahore, Paquistão

Jakarta, Indonésia

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Kinshasa, República Democrática do Congo

Doha, Catar

Jerusalém, Israel

Pequim, China

Lima, Peru

Santiago, Chile

A Defesa Civil do estado apontou que 48 municípios estão em alerta máximo para incêndio. A condição deve durar ao menos até a próxima sexta (13): há previsão de baixa umidade do ar e temperaturas bem acima da média esperada para setembro, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) avalia que a temperatura pode chegar a 33ºC na capital nesta segunda e o cenário deve se repetir nesta terça (10). Os percentuais mínimos de umidade estão previstos para 21%.