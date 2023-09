VISÃO SAUDÁVEL: projeto promove exames de vista gratuitos em Votuporanga

Iniciativa em parceria com a Igreja Rosa de Saron, de Votuporanga, realizará avaliações no próximo final de semana

Da Redação/Votunews

O Projeto Visão Saudável e a Igreja Evangélica Rosa de Sarom realizarão, no próximo final de semana, exames de vista gratuitos, em Votuporanga.

A iniciativa acontecerá no sábado 30 de Setembro e 01 de Outubro Domingo na sede da igreja, situada à Rua Sebastião Cecchini, 2660 Pozzobon (em frente a escola Enny).

Para participar do projeto, os interessados devem entrar em contato com os responsáveis, através dos telefones (35) 98426-4905 – Fernanda e (11) 98223-1761 – Fabiano.

Nesses números, os pacientes agendarão as consultas que serão realizadas no final da semana que vem.

Visão Saudável

De acordo com a descrição do projeto Visão Saudável, a ideia de realizar avaliações gratuitas surgiu quando “percebemos que a dificuldade de acesso a exames de vista, seja pelo seu alto custo ou pela falta de profissionais da área em determinados locais, prejudicava a qualidade de vida da população”.

Os idealizadores relatam situações reais, como “inúmeros casos atendidos pelo projeto, de crianças com dificuldades de aprendizado escolar, acarretados pela baixa qualidade visual”.

Todos esses fatores fizeram com que um grupo de profissionais de diversas áreas se reunissem para que o projeto pudesse se tornar realidade.

Para mais informações, basta ligar para (35) 98426-4905 – Fernanda e (11) 98223-1761 – Fabiano.

Receita médica

Vale ressaltar que, nesse projeto, os profissionais não retêm a receita médica. Os pacientes ficam à vontade para confeccionar os óculos em óticas de sua preferência.

Serviço

Projeto Visão Saudável

Data: 30/9 e 01/10

Local: Igreja Evangélica Rosa de Saron

Endereço: Rua Sebastião Cecchini, 2660, bairro Pozzobon

Agendamento: (35) 98426-4905 – Fernanda e (11) 98223-1761 – Fabiano.