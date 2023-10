Vereador de Fernandópolis indica instalação de ar-condicionado em postes de energia

Uma indicação inusitada foi apresentada na sessão desta terça-feira, dia 3, durante a realização da sessão ordinária da Câmara Municipal de Fernandópolis, propondo a instalação de ar-condicionado em postes de energia elétrica e climatizadores em vias públicas.

O autor do texto é do vereador Aparecido Moreira da Silva, mais conhecido por Cidinho do Paraíso, que também fez essa mesma proposta durante as eleições gerais onde disputou uma vaga para deputado em 2022.

Na época, o então candidato, chegou a gravar vídeo indicando a instalação dos aparelhos nos postes para conter o calor. A ideia surgiu para amenizar o clima e deixar as ruas de Fernandópolis mais “frescas”.

“Não sou louco. Não é loucura minha. É isso os engenheiros que podem colocar isso em prática, usarem placas solares, porque existe um sol para cada um. Se não pode colocar na cidade toda, coloca no centro. Estamos no clima de 42 graus. Instalaram no Catar, porque não pode instalar aqui. Dr. Enéias também era um louco, mais isso ainda vai acontecer. Não é loucura minha”, declarou.

A indicação do vereador é para que a Prefeitura faça a instalação dos aparelhos.