Câmeras de escola flagram educadora jogando criança no chão; Prefeitura de Votuporanga afasta servidora

Câmeras de segurança do Cemei “Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu, flagraram uma funcionária da escola jogando uma criança de apenas 2 anos de idade no chão.

O caso aconteceu na terça-feira (3), mas foi registrado ontem após a verificação das imagens, o que resultou no afastamento da servidora e na abertura de um processo disciplinar contra ela.

De acordo com a ocorrência, a direção da unidade de ensino teria ligado para a mãe da criança e informado que ela havia caído, mas que não era nada grave. Ao chegar na creche a mãe notou que a boca do menino estava inchada e procurou então a unidade de saúde do bairro, onde constatou a lesão.

Ao ser informada sobre a queda, a Secretaria Municipal da Educação verificou as imagens das câmeras de segurança do local e constatou que a queda, na verdade, teria sido provocada por uma Técnica de Educação, identificada como C. Diante dos fatos a mãe da vítima foi chamada até a secretaria, onde também foi informada dos fatos e registrou um boletim de ocorrência.

Por determinação do prefeito Jorge Seba (PSD), a Secretaria Municipal da Educação afastou imediatamente a suspeita e solicitou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar para que a Procuradoria Geral e a Corregedoria Geral do Município apurem suposto caso de agressão em escola municipal. As imagens do circuito interno de segurança também já foram disponibilizadas para as autoridades policiais.

“Determinei que a apuração ocorra com a maior urgência possível e que toda a assistência seja prestada para a família e a criança. A escola deve ser sempre um ambiente de tranquilidade e acolhimento dos nossos alunos. Todas as ações que vão contra esse princípio devem ser corrigidas e penalizadas severamente”, lamentou o prefeito Jorge Seba.

“A Prefeitura de Votuporanga segue dando todo o suporte necessário para a criança e a família, além de acompanhar o processo interno de Processo Administrativo Disciplinar. A rede municipal de ensino conta com constantes treinamentos para a capacitação de seus profissionais, além de dispositivos que contribuam para a segurança das crianças”, conclui nota da Prefeitura.

FONTE OBRIGATÓRIA: Franclin Duarte/Jornal A Cidade Votuporanga: franclin@acidadevotuporanga.com.br