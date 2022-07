COLISÃO ENTRE GOL E JEEP NA RODOVIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA FERE MÉDICO DE OLÍMPIA

Na manhã desta terça-feira (26) uma equipe do SAMU DE OLÍMPIA foi acionada as pressas para atender mais um acidente automobilístico na região de Olímpia. Desta vez envolvendo um famoso médico de Olímpia.

O acidente, uma colisão lateral ocorreu na rodovia Armando de Salles Oliveira, nas proximidades da Balança existente no antigo lixão, no trecho entre o Trevão e o distrito de Ribeiro dos Santos.

Segundo o que apuramos o acidente envolveu um veículo VW Gol ano 2002, cor vermelha, placas AKM-4546 de Olímpia (SP) e um Jeep Compass ano 2016, cor preta e placas GEU-6161 de Mirassol mas conduzido por um médico olimpiense.

No Jeep estavam duas pessoas, o pai e médico pediatra Dr. Bijjoti, que conduzia o carro na companhia do Filho.

Com a chegada rápida dos socorristas do SAMU de Olímpia, Fernando e Diane no local do acidente, apenas o médico olimpiense foi socorrido e levado ao PS Unimed devido a fortes dores no tórax.

No Gol vermelho estava apenas um idoso de 76 anos, senhor Edival e consta que ele foi atendido no local, com ferimentos leves, e inclusive dispensou ser levado para atendimento no hospital.

Segundo informações do próprio condutor do Gol vermelho, Edival, ele seguia no sentido Olímpia-Fronteira onde ia pescar. Ao passar pelo local onde ocorreu o acidente ele resolveu entrar em uma propriedade rural ali perto da balança para comprar minhocas onde tem uma benzedeira muito famosa, a Dona Suzana.

Só que ao tentar cruzar a pista para o lado esquerdo, houve a colisão lateral com o carro do médico olimpiense, Jeep Compass, que seguia no sentido contrário, ou seja, Guaraci-Olímpia. Por muita sorte do idoso que o médico olimpiense ainda conseguiu tirar um pouco e foi parar no meio do mato. Foi o que salvou a vida do condutor do Gol pois caso contrário, a colisão poderia ser frontal e fatal para ambos ou um dos dois. Felizmente o médico conseguiu tirar um pouco..

O médico que seguia em sua mão correta de direção foi surpreendido com o ato repentino de Edival que não parou antes no acostamento para olhar se poderia mesmo cruzar a pista ou não.

Felizmente nada de grave aconteceu com as vítimas, os dois sofreram ferimentos leves e o que mais preocupou no momento do socorro foram as dores fortes no peito do médico que felizmente também não se feriu gravemente.

ALERTA GERAL: Importante ressaltarmos aproveitando esse caso, antes de qualquer cruzamento de pista, qualquer tentativa de retorno ou mesmo uma brecada brusca na pista, especialmente em lombadas, é importante que se observe muito bem antes do ato para evitar o que ocorreu neste caso em tela, um acidente que poderia ter tirado a vida de um idoso ou de um médico famoso, ou até mesmo dos dois.